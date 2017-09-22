На Дніпропетровщині грибник знайшов у лісі схованку з боєприпасами (фото)

На Дніпропетровщині 21 вересня у лісовому масиві біля селища Черкаське місцевий житель, який збирав гриби, знайшов схованку з боєприпасами.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

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«В дерев’яних ящиках прикритих гілками поліцейські вилучили 9 пострілів до гранатомету РПГ, 6 порохових зарядів до гранатомету РПГ, близько 500 набоїв та 2 тротилові шашки вагою 400 грамів», - йдеться у повідомленні.

Походження схованки та її власника поліція буде встановлювати в рамках розслідування кримінального провадження за частиною 1, статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

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