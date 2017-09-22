У Києві в метро затримано пасажира з 30 патронами 7,62 мм (фото)

13:21, 22 вересня 2017
Інциденти
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Слідчо-оперативна група належним чином задокументувала правопорушення і вилучила боєприпаси для проведення відповідної експертизи.

фото прес-служба Нацполиции р. Києва

На станції метро "Лісова" правоохоронці виявили у чоловіка 30 патронів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у м. Києві.

"Під час проведення відпрацювання станції в рамках операції "Зброя та вибухівка" співробітники поліції зупинили підозрілого чоловіка для перевірки документів. В результаті в його сумці виявили кілька десятків патронів калібру 7,62 мм", - сказано в повідомленні.

Слідчо-оперативна група належним чином задокументувала правопорушення і вилучила боєприпаси для проведення відповідної експертизи.

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Затриманим виявився 30-річний уродженець Житомирщини, який вже мав проблеми з законом, а саме за вчинення кримінального злочину за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманий пояснив правоохоронцям, що вилучені предмети належать йому. Він знайшов їх в лісі, але з якою метою залишив собі і куди віз, відповідати відмовився.

За даним фактом слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

У сумці виявили кілька десятків патронів калібру 7,62 мм / фото прес-служба Нацполиции р. Києва

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Теги: #поліція києва#пасажир з патронами#пасажир метро з боєприпасами