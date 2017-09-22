В Польші українець жорстоко вбив футболіста та намагався втекти з країни (фото)

Український заробітчанин жорстоко вбив жителя села Курів Люблинського воєводства. Про це повідомляє "Польське Радіо".

"36-річний громадянин України жорстоко вбив 32-річного поляка – футболіста з місцевості Курів Пулавського повіту Люблинського воєводства. Після скоєного українець намагався виїхати з Польщі. Завдяки добре проведеній акції поліції, Сергія В. арештували. Йому загрожує довічне ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Ґжеґожа К. – воротаря місцевого футбольного клубу «Ґарбарня Курів» - вбивця кільканадцять разів вдарив ножем. Трагедія сталася у неділю вранці, 17 вересня.

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Поліція з’ясувала, що останньою особою, з якою бачили 32-річного поляка, був чоловік з України на ім’я Сергій. У ніч перед вбивством він та його жертва були в одному барі в Курові. За розповідями свідків, між чоловіками сталася сварка. На світанку вони покинули заклад і пішли по домівках. Як виявилося, вбивця пішов за своєю жертвою, дійшовши до однієї з вулиць, він завдав поляку численних ударів ножем, а потім забрав його гаманець та зник з місця події.

Тіло 32-річного поляка виявив випадковий перехожий. Чоловік лежав неподалік будинку, у якому мешкав. На тілі у нього були колоті рани. Крім того, вбивця викрав у нього гаманець з грошима та банківськими картками.

Українець намагався втекти з Польщі. Поліція затримала його у автівці по дорозі до Дорогуська. Як з’ясувалося, Сергій В. вже відсидів 15 років у в’язниці в Україні за подібний важкий злочин.

Українець працював у Польщі помічником під час польових робіт. За вбивство з особливою жорстокістю злочинцю загрожує довічне позбавлення волі. Чоловік визнав свою вину.

Раніше в Україні втік розшукуваний в 30 країнах кіберзлочинець.