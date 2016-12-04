В Україні втік розшукуваний в 30 країнах кіберзлочинець

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"За скоєння особливо тяжкого злочину Полтавським відділом поліції розшукується мешканець міста Полтави Капканов Геннадій Геннадійович, 30.01.1983 року народження", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції, розміщеному в суботу.

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Там зазначається, що Капканов скоїв замах на вбивство працівника поліції.

"У разі отримання інформації щодо місця перебування вказаної особи, просимо повідомити поліції за телефонами: 050-606-29-19, 099-960-25-15, (0532) 51-77-55, 102 або іншим зручним для вас способом", - йдеться в повідомленні.

Раніше інтернет-видання "Полтавщина" з посиланням на власні джерела повідомило, що Жовтневий райсуд Полтави відмовився дати дозвіл на арешт підозрюваного в кіберзлочинах Геннадія Капканова.

1 грудня в Жовтневому райсуді Полтави розглянули клопотання прокурора Семича. Він просив призначити підозрюваному 40 діб тимчасового арешту, аргументувавши це тим, що справа міжнародна, і Капканова треба тримати під арештом, щоб потім передати іншій країні.

Слідчий суддя Лариса Кулешова не задовольнила клопотання прокурора. Аргументувала вона це тим, що затриманий є громадянином України. Згідно із законом за такі злочини українських громадян не видають іншим країнам. Тому в даному випадку немає необхідності тримати підозрюваного під вартою.

Як повідомлялося, у четвер генпрокурор Юрій Луценко та в. о. начальника поліції Вадим Троян повідомили про проведення масштабної спільної з 30 країнами операції з ліквідації кибермережі, організатором якої був українець.