На Донеччині загорілися склади боєприпасів: пролунали вибухи (фото)
За попередньою інформацією, пожежа виникла у полі, наразі рятувальники ліквідовують вогонь.
Сьогодні, 22 вересня, близько 16:20 на складах боєприпасів поблизу села Малоянісоль Нікольського району Донеччини пролунали вибухи.
Як повідомляє прес-служба МВС України, на місце події спрямовані працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Поліцейські оточили небезпечний район та забезпечують його охорону.
Читайте такожПід Кременчуком через лісову пожежу перекрили автотрасу і евакуюють дачників
За попередньою інформацією, пожежа виникла у полі. Наразі рятувальники ліквідовують вогонь.
На місце виїхали співробітники Нікольського відділу поліції та відповідальні від керівництва поліції Донеччини спільно з військовою прокуратурою області і проводять перевірку за фактом детонації боєприпасів. Правоохоронці взяли територію в оточення, аби люди не потрапили у вогняну пастку.
Даних про постраждалих на цей час немає.
Інформація про подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.
Інформація про обставини події уточнюється.