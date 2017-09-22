На Донеччині загорілися склади боєприпасів: пролунали вибухи (фото)

Сьогодні, 22 вересня, близько 16:20 на складах боєприпасів поблизу села Малоянісоль Нікольського району Донеччини пролунали вибухи.

Як повідомляє прес-служба МВС України, на місце події спрямовані працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Поліцейські оточили небезпечний район та забезпечують його охорону.

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За попередньою інформацією, пожежа виникла у полі. Наразі рятувальники ліквідовують вогонь.

На місце виїхали співробітники Нікольського відділу поліції та відповідальні від керівництва поліції Донеччини спільно з військовою прокуратурою області і проводять перевірку за фактом детонації боєприпасів. Правоохоронці взяли територію в оточення, аби люди не потрапили у вогняну пастку.

Даних про постраждалих на цей час немає.

Інформація про подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.

Інформація про обставини події уточнюється.