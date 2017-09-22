На Харківщині палає 70 га лісу: ДСНС намагається зупинити просування вогню до поселень (фото)

Сьогодні о 12:35 у Харківській області на території 126-го кварталу Красноградського лісництва в районі населених пунктів Мартинівка, Наталіно та Добренка виникла пожежа.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС України.

«До місця події направлені підрозділи ДСНС у кількості 26-ти відділень на автоцистернах. З них, 3 автоцистерни лісгоспу, 2 автоцистерни та 2 одиниці пристосованої для цілей пожежогасіння техніки добровільних протипожежних формувань підприємств Красноградщини, а також 200 чоловік особового складу ДСНС та 25 працівників лісгоспу. Також до місця пожежі направлено 60 курсантів та 10 офіцерів Національного університету цивільного захисту України», – повідомили рятувальники.

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Як зазначили у ДСНС, верхова лісова пожежа поширилась на площу близько 70 га і охопила 126-й, 127-й, 156-й та 118-й квартали. Поширенню вогню сприяла вітряна погода. Наразі вживаються заходи щодо припинення просування вогню до населених пунктів.

На місці пожежі організовано штаб з її ліквідації, працює та мобільна-оперативна група Головного управління ДСНС України у Харківській області.