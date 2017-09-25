У Кривому Розі затримали дилера із наркотиками на півмільйона гривень

Співробітники Управління протидії наркозлочинності поліції Дніпропетровської області затримали в Кривому Розі наркозбувача, в якого вилучили 150 згортків з психотропною речовиною «метамфетамін» та 500 мл концентрату макової соломи (опію екстракційного). Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

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В повідомленні сказано, що поліцейські міста Кривий Ріг зупинили раніше судимого 43-річного місцевого мешканця. «Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили заборонені речовини, які вилучили та направили на дослідження до НДЕКЦ (Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру- УНІАН). При цьому підкреслюється, що «за висновком експертизи буде прийнято процесуальне рішення».

В поліції повідомляють, що за цінами «чорного ринку» вартість вилученого складає близько 550 тисяч гривень.

«Чоловіку загрожує відповідальність за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України», - сказано в повідомленні.

«Також поліцейські перевіряють його причетність до збуту наркотиків та виявляють канали надходження психотропу до регіону», - повідомили правоохоронці.