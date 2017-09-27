Під Одесою мікроавтобус протаранив огорожу гімназії (фото)

В Овідіополі Одеської області водій мікроавтобуса «Фольксваген» не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з огорожею місцевої гімназії. Про це повідомляє сайт «Наддністрянська правда».

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За попередніми даними, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. На місці працювали правоохоронці. В результаті аварії завдано шкоди майну школи, суму якої визначить слідство.

Раніше в результаті ДТП на Харківщині постраждали 23 людини, у тому числі 10 дітей.