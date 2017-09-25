Внаслідок ДТП а Харківщині постраждали 23 особи, у тому числі 10 дітей

У Харківській області внаслідок зіткнення вантажівки, легковика та пасажирського автобуса постраждали 23 особи, у тому числі 10 дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, аварія сталася на мосту через річку Сіверський Донець у місті Ізюм сьогодні, 25 вересня, о 17.40.

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За попередньою інформацією, зіштовхнулися автобус «Еталон», «ВАЗ-2121» та «Ман». Автобус врізався у стовп. Внаслідок зіткнення постраждали 23 людей, серед них - 10 діти. Один чоловік та жінка мають відкриті переломи. Постраждалим надається медична допомога.

На місці працюють співробітники поліції. Усі подробиці встановлюються.