На Дніпропетровщині затримали викрадачів вантажівки з 25 тоннами соняшника

У м. Кам’янське Дніпропетровської області 26 вересня поліцейські затримали двох чоловіків, які викрали вантажівку «КАМАЗ» з 25 тоннами насіння соняшника.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області, за попередніми підрахунками вартість вантажу склала 300 тис. грн.

За словами водія «КАМАЗу», поблизу смт. Петриківка його наздогнав легковик. Через вікно пасажир прокричав, що у вантажівки пошкоджено колесо. Коли водій зупинився, на нього напали чоловіки у масках і стали бити. Жертві вдалося вирватися і втекти у поле, а зловмисники сіли у вантажівку і втекли.

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«Схожий за прикметами автомобіль правоохоронці помітили в районі промзони по вул. Дніпробудівській м. Кам’янське. На вимогу працівників поліції зупинитися, водій з’їхав з траси та вистрибнув з кабіни. Однак, поліцейським вдалося затримати двох осіб», - йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.