На околиці Чернівців грибники знайшли тіло чоловіка з простреленою головою

У Чернівцях правоохоронці з’ясовують обставини смерті і встановлюють особу чоловіка, тіло якого з простреленою головою якого знайшли місцевій жителі вчора, 27 вересня, на околиці міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, учора до поліції надійшло повідомлення про те, що група людей, яка збирала гриби, знайшла у лісосмузі чоловіка без ознак життя.

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На місце знахідки виїхала слідчо-оперативна група Садгірського відділення поліції. Правоохоронці виявили у загиблого вогнепальне поранення голови. Поруч з ним лежала мисливська рушниця. Також неподалік поліцейські знайшли сумку з документами, мисливським ножем, двома мобільними телефонами та патронами різного калібру.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. На даний час працівники поліції вживають заходів, щоб підтвердити особу чоловіка, встановити причини та обставини смерті. Правоохоронці розглядають декілька версій загибелі, одна з яких - самогубство.