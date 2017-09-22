У Рівненській області застрелився один із керівників виправної колонії
16:27, 22 вересня 2017Інциденти
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Трагедія на Рівненщині сталася 21 вересня о 21:30.
Чоловік скоїв самогубство 21 вересня / фото УНІАН
21 вересня у Полицькій виправній колонії №76 Рівненської області заступник начальника відділу охорони наклав на себе руки. За інформацією ТСН.ua, 38-річний чоловік застрелився у службовому приміщенні близько 21:30.
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Інформацію про самогубство підтвердили у колонії №76 та у ГУ НП Рівненської області. Наразі ведеться розслідування.
Як повідомляв УНІАН, у Харківській області з ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) втекли двоє заарештованих чоловіків.
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