У Рівненській області застрелився один із керівників виправної колонії

21 вересня у Полицькій виправній колонії №76 Рівненської області заступник начальника відділу охорони наклав на себе руки. За інформацією ТСН.ua, 38-річний чоловік застрелився у службовому приміщенні близько 21:30.

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Інформацію про самогубство підтвердили у колонії №76 та у ГУ НП Рівненської області. Наразі ведеться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області з ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) втекли двоє заарештованих чоловіків.