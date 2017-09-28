На Івано-Франківщині знайшли викрадений під час нападу у 2014 році на львівську міліцію пістолет

У жителя Івано-Франківської області правоохоронці виявили пістолет, викрадений під час нападу на міліцію Львова у 2014 році.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, вчора, 27 вересня поліція обшукала гараж мешканця одного сіл біля Івано-Франківська та вилучила пістолет ПМ 1990 року випуску, який викрали 19 лютого 2014 року під час нападу на Галицький відділ міліції Головного управління МВС у Львівській області.

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«Наразі чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголосили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - заявили у поліції.

Обшук у домоволодінні чоловіка проводився у зв’язку з раніше розпочатим кримінальним провадженням щодо причетності до злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю.

За цим фактом розпочато та проводиться досудове розслідування, передбачене ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), яке карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.