У Затоці п'яний чоловік влаштував стрілянину в барі

В одному з барів курортного селища Затока Одеської області п'яний чоловік посварився з відвідувачами і влаштував стрілянину. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на прес-службу поліції.

Відзначається, що поліцейські затримали хулігана. Ним виявився 46-річний місцевий житель.

В ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного, правоохоронці виявили ножі та пістолет марки «Kral-2008 Magnum», в якому знаходився магазин з одним патроном калібру 9мм.

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Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні хуліганства (ч. 4 ст. 296) та незаконному зберіганні зброї (ч. 1 ст. 263) КК України.

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Раніше у Києві вночі четверо чоловіків у балаклавах влаштували стрілянину.