У Запорізькій област під час військових навчань загинув цивільний

Під час військових навчань у Запорізькій області внаслідок необережного поводження зі зброєю загинула цивільна особа. Про це прес-служба оперативного командування «Схід» повідомляє у Facebook.

«У Запорізькій області під час проведення навчань за участі однієї з бригад оперативного командування «Схід» внаслідок необережного поводження зі зброєю була смертельно поранена цивільна особа», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за даним фактом військовою прокуратурою відкрито кримінальне провадження, розпочато службове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі військові випадково поранили журналіста під час навчань. Фотокореспонденту провели операцію, зараз він відновлюється.