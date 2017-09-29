Депутата у Черкасах розстріляли після прямого ефіру, де він "викривав корупційні схеми" - мер

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявляє, що депутат Черкаської міської ради Михайло Бінусов, який очолював обласний осередок партії «УКРОП», був розстріляний після виступу на місцевому телеканалі, де "викривав корупційні схеми". Як передає кореспондент УНІАН, про це мер повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Відомо те, що він був розстріляний підло після прямого ефіру на телеканалі "Рось", де він викривав корупційні схеми, які через Департамент ЖКГ здійснювало відоме в місті організоване злочине угруповання", - сказав Бондаренко.

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Він також наголосив, що напередодні Бінусов "запобіг платежам, які здійснювалися на фірми, підконтрольні цьому відомому злочинному угрупованню в місті, і після цього відбулася така подія".

Мер також повідомив, що на наступному пленарному засіданні міськради Бінусов мав стати її секретарем. Він додав, що Бінусов мав велику підтримку своїх колег-депутатів.

На питання щодо версій убивства, Бондаренко висловив думку, що "це виключно версії ті, яким людям він завадив очолювати ці потоки".

На уточнення щодо організованого злочинного угруповання і чи він знає, про кого саме тут йдеться, міський голова відповів: "Я знаю, про кого власне йдеться. І Луценко знає, про кого йдеться. Воно тут одне у нас - це злочинне угруповання".

Як повідомляв УНІАН, у Черкасахзнайдено вбитим депутата міської ради Бінусова. Невідомі розстріляли депутата з автоматичної зброї. На території області введено в дію план «Сирена». На розшук зловмисників спрямовано весь особовий склад кримінальної поліції області.

Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області дану подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ознаками пункту 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Факт вбивства Бінусова підтвердили в партії «УКРОП». «У результаті нападу депутат загинув на місці. За попередньою інформацією, злочинці здійснили більше 20 пострілів з автомата Калашникова», - йдеться в повідомленні партії.

Черкаська міська рада скликає сьогодні позачергове пленарне засідання другої сесії у зв'язку із вбивством депутата.

22 вересня Бінусов був призначений в.о. директора департаменту ЖКК Черкаської міськради.