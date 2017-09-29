У Черкасах із автомата розстріляли депутата міськради

У Черкасах із автомату розстріляли депутата міськради, голову обласного об’єднання «УКРОП» Михайла Бінусова. Про це повідомила прес-секретар партії Євгенія Кравчук у Facebook.

Інцидент стався 28 вересня між 22-ю і 23-ю годинами в Черкасах поблизу гаражів в районі Луначарського.

«…невідомі скоїли напад на заступника начальника департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, очільника Черкаської обласної організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», депутата міськради Михайла Бінусова. В результаті нападу депутат загинув на місці», - написала прес-секретар.

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За попередньою інформацією, злочинці здійснили більше 20 пострілів з автомата Калашникова.

Зазначається, що Михайла Бінусова було призначено виконуючим обов'язків начальника департаменту ЖКГ Черкаської міськради у вересні цього року. УКРОП пов'язує цей зухвалий злочин саме з безкомпромісною позицією Михайла Марковича.

УКРОП співчуває родичам загиблого та вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції Сергія Князєва та правоохоронців Черкащини забезпечити ефективне та оперативне розслідування вбивства Михайла Бінусова. УКРОП та громадськість не дозволять спустити на гальмах цю резонансну справу! Винні мають бути покарані!