У Києві помер хлопчик, якого збило поліцейське авто (відео)

29 вересня о 7:15 ранку в дитячій лікарні Києва "Охматдит" помер 8-річний Максим Антоненко.

У кінці серпня в Білій Церкві автомобіль патрульної поліції збив хлопчика, котрий їхав на велосипеді. Унаслідок зіткнення дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована, за життя хлопчика лікарі боролися близько місяця, передає ТСН.

У день аварії Максима оперували дві бригади нейрохірургів, потім він впав у кому. Хлопчик протягом місяця був під'єднаний до апарата штучної вентиляції легенів.

Читайте такожУ Житомирі водій важко травмував трьох пішоходів-підлітків

"Це важка відкрита черепно-мозкова травма, осколковий перелом лобної кістки справа, важкий забій головного мозку", – розповідала головний лікар білоцерківської міської лікарні №2 Ніна Головенко.

Раніше повідомлялося, що патрульні їхали на виклик із ввімкненими проблисковими маячками. Дитина зненацька виїхала на велосипеді на проїзджу частину з-за автобуса, який рухався назустріч поліцейському авто – така версія поліції. За даними відомства, водій вивернув кермо і в'їхав в електроопору, проте аварії не вдалося уникнути. У зв’язку з ДТП було відкрито кримінальне провадження.

У поліції наголосили, що патрульні поспішали на виклик, а аварію назвали нещасним випадком.