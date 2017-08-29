У Білій Церкві 7-річний хлопчик потрапив під колеса автомобіля патрульної поліції

У місті Біла Церква Київської області 7-річний хлопчик потрапив під колеса службового автомобіля групи реагування патрульної поліції. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області

Зазначається, що патрульні їхали на виклик із ввімкненими проблисковими маячками. «Дитина зненацька виїхала на велосипеді на проїжджу частину з-за автобуса, який рухався назустріч поліцейському авто», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Україні від початку 2017 року патрульні розбили майже 500 службових автомобілів

«Патрульний, який знаходився за кермом, зробив все, аби уникнути наїзду - вивернув кермо і в'їхав в електроопору. На жаль, аварії не вдалося уникнути. Поліцейські одразу ж викликали швидку медичну допомогу. Дитину з тяжкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Наразі за його життя борються лікарі», - повідомили у відділі комунікації.

Відкрито кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться комплекс слідчих дій. Вилучено відеозапис із відеореєстратора службового авто. До розслідування долучились працівники прокуратури Київщини.