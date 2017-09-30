На військових складах у Калинівці знову спостерігається поодинока детонація боєприпасів - ДСНС

На військових складах у Калинівці Вінницької області станом на вечір суботи, 30 вересня, відкритих осередків горіння немає, але спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожНеконтрольовані вибухи боєприпасів на військовому складі в Калинівці припинилися - ДСНС«Інформації щодо загиблих унаслідок надзвичайної ситуації не зареєстровано. За оперативною інформацією травмовано дві особи, яких госпіталізовані до медичних закладів», - йдеться у повідомленні.

Станом на 20:00 30 вересня відновлено газопостачання 11 тис. 983 абонентам.

Зазначається, що призупинений навчально-виховний процес дошкільних та освітніх закладів, розташованих у зоні можливого ураження, планується відновити з 2 жовтн.я

Крім того, до 23.59 1 жовтня закрито рух повітряного транспорту в радіусі 40 кілометрів від Калинівки.

«На сьогодні обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 7800 га територій у 5 населених пунктах (у Калинівському районі – 3, у Вінницькому – 2). Проводиться очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості за межами населених пунктів у 10-ти кілометровій зоні навколо арсеналу», - наголосили в ДСНС.

У відомстві повідомили, що в ході проведення робіт з гуманітарного розмінування виявлено 439 вибухонебезпечних предметів, розкиданих вибухами.

Як повідомляв УНІАН,пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб.

Було евакуйовано близько 30 тис. осіб. 28 вересня у Вінницькій облдержадміністрації заявили, що всі евакуйовані повернулись до своїх домівок.

Внаслідок вибухів боєприпасів було пошкоджено близько 2 тис. житлових будинків, з них 16 будинків не підлягають відновленню.

Арсенал у Калинівці охороняється у посиленому режимі силами підрозділів Військової служби правопорядку та Високомобільних десантних військ.

За словами начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальник Головного управління ВСП ЗСУ генерал-майора Ігоря Криштуна, вся територія арсеналу з усіх сторін «надійно прикрита».