На Харківщині внаслідок ДТП дві людини загинули, ще троє госпіталізовані

У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще троє госпіталізовані до медичного закладу. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, подія сталася вчора, 30 вересня, близько 7:40 на автодорозі між містом Зміїв та селом Водяне.

За відомостями поліції, 68-річний водій автомобіля "Деу Ланос" почав виконувати маневр повороту ліворуч на ґрунтову дорогу з увімкнутим вказівником повороту. В цей момент автомобіль "Шкода" під керуванням 48-річного водія, який рухався в попутному напрямку позаду, почав обгін "Део Ланос", що призвело до зіткнення транспортних засобів. В подальшому "Шкода" врізалася в дерево і загорілася.

Читайте такожУ Києві помер хлопчик, якого збило поліцейське авто (відео)

Внаслідок ДТП водій "Шкоди" та його 17-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Ще трьох пасажирів іномарки доставлено до Зміївської лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Раніше у США три людини загинули внаслідок ДТП за участю ведмедя.