У Кіровоградській області в колонії раптово помер підозрюваний у зґвалтуванні 3-річної дівчинки
1 жовтня в місті Новомиргород Кіровоградської області чоловік зґвалтував трирічну дівчинку.
У Кіровоградській області в колонії № 14 помер 37-річний чоловік, підозрюваний в зґвалтуванні 3-річної дитини. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, підозрюваний раптово помер вчора, 5 жовтня.
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«Нapaзі пpoвoдиться пеpевіpкa. Ми чекaємo pезультaтів експеpтизи, вoни стaнуть відoмими після poзтину тілa пoмеpлoгo. Зa цим фaктoм в ЄPДP зapеєстpoвaне кpимінaльне пpoвaдження зa ст. 115 ККУ (вбивствo)», – зазначила pечниця пpoкуpaтуpи.
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Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня у місті Новомиргород Кіровоградської області на території домогосподарства чоловік зґвалтував трирічну дівчинку. Дитину госпіталізовано.
5 жовтня суд взяв під варту підозрюваного у зґвалтуванні дитини.