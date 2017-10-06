Аварія у Харкові: з-під землі б'є 15-метровий "фонтан" (відео)

Вранці 6 жовтня в Московському районі Харкова сталася велика аварія на водоводі. Про це повідомили в прес-службі "Харківводоканалу", передає NewsRoom.

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В результаті прориву водоводу біля будинку №21 по вулиці Гвардійців Широнінців почав бити фонтан висотою до 12-15 метрів, а вісім мікрорайонів на Салтівці тимчасово залишилися без води. У "Харківводоканалі" підтвердили інформацію про аварію.

"Ремонтні роботи за вказаною адресою планується закінчити до 8:00 7 жовтня. Водопостачання споживачів частині Салтівського житлового масиву буде нормалізовано до 11:00", - повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар КП Олександра Малиновська.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Солом'янському районі столиці сталася комунальна аварія - прорив труби. Гейзер бив вище 4 поверху.