У житловому будинку Києва прогримів вибух, є постраждалі

У Дніпровському районі Києва через витік газу стався вибух. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Надзвичайна ситуація виникла напередодні ввечері в квартирі будинку по вулиці Бучми. Вранці за цією адресою сусіди почули запах газу і викликали аварійну службу. Працівники служби газу відключили будинок від газопостачання через аварійний стан кухонної плити. Однак, як зізнався сам господар, він самостійно зірвав газовий вентиль і підключився до газопостачання, в результаті чого стався вибух.

В результаті вибуху газоповітряної суміші в квартирі пошкоджено вікна, стіни, газова плита, меблі на кухні. Крім самої квартири, інших пошкоджень будівлі немає.

Господаря квартири з опіками голови і руки доставили в лікарню, де йому надали необхідну медичну допомогу.

За свідченнями сусідів, вони давно скаржаться на чоловіка, тому що він нібито веде себе неадекватно.

Читайте такожУ Сумах внаслідок вибуху на макаронній фабриці постраждали троє людей (відео)

Зараз подію зареєстровано в Журналі обліку заяв та повідомлень про вчинення правопорушення Дніпровського управління поліції. Поліцейські опрацьовують зібрані матеріали і визначаються з правовою кваліфікацією інциденту.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області від вибуху котла загинула жінка. В одноповерховій прибудові до приватного будинку вибухнув котел на твердому паливі.