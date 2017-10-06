В Івано-Франківській області від вибуху котла загинула жінка.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації трагедія сталася 5 жовтня у селі Слобідка Калуського району.

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«В одноповерховій прибудові до приватного будинку на вулиці Шевченка вибухнув котел на твердому паливі, без подальшого горіння. Від вибуху загинула власниця будинку – жінка 1939 року народження», - зауважили рятувальники.

На місці події працювали пожежники та поліція.

Як повідомляв УНІАН, у Росії прогримів вибух на нафтопереробному заводі. Загинули чотири людини.