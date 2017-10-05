У центрі Києва вандал розтрощив пам'ятні плити на честь Небесної сотні (фото, відео)

У Києві затримали вандала, який сплюндрував меморіал на алеї Героїв Небесної сотні. Ним виявився мешканець окупованого Севастополя. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на Алеі Героїв Небесної Сотні стався злочинний акт відвертого антидержавного вандалізму!

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Патрульна поліція оперативно затримала виродка! Ця рашистська погань мешканець Севастополя, 1974 р.н. Наразі, він перебуває у відділку поліціі, де слідчі будуть приймати рішення про притягнення його до відповідальності", - сказано у повідомленні.

За словами кореспондента LB.ua, зловмисник при цьому кричав, що це "за Донбас". Затриманого відвезли до Печерського райуправління поліції. На місці працює слідчо-оперативна група.

Шкіряк додав, що затриманому слідчі Національної поліції інкримінують скоєння злочину за ч 1. ст.194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України

За словами радника МВС, йому загрожує 3 роки ув'язнення.

Водночас, як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України затриманий останній час мешкав у Севастополі, але є уродженцем Луганщини.

"Чоловік останнім часом мешкав у м. Севастополь, а сьогодні прибув із Криму", - заявили у поліції.

Гранітні плити в пам'ять про загиблих на Майдані були встановлені біля квіткового годинника ще в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, у польському Жешуві вандали розмалювали консульство України. На будівлі консульства вандали написали на польській мові: "Україна - ОУН-УПА", а поруч з гербом України намалювали свастику і шибеницю.