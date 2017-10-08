На Житомирщині під час пожежі у власній оселі загинув 78-річний чоловік

На Житомирщині у Романівському районі у власній оселі загинув пенсіонер. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 7 жовтня о 22:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному цегляному житловому будинку в селищі Миропіль Романівського району. Про це рятувальників повідомив сусід, який, прийшовши до оселі товариша, побачив дим, що виходив з вікна однієї з кімнат.

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Вже на місці події вогнеборці встановили, що осередок загоряння знаходиться всередині оселі, в одній із житлових кімнат, де горять меблі та речі домашнього вжитку на площі 12 кв. м. На ліжку в кімнаті рятувальники виявили тіло 78-річного власника житла без ознак життя.

Бійці ДСНС пожежу локалізували о 22:50 та о 23:50 – ліквідували. Вогнем знищено меблі та оздоблення стін в кімнаті. До ліквідації загоряння залучалося 4 рятувальників та 1 одиниця пожежної техніки.

Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Наразі всі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.