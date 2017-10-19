У Рівному 9-річний хлопчик їхав за кермом джипа, в якому знайшли наркотики та зброю (фото)

У Рівному патрульні зупинили автомобіль Jeep Grand Cherokee, за кермом якого сиділа мала дитина. Про це повідомляється на сторінці правоохоронці у Facebook.

«Поліцейські негайно зупинили авто і виявили, що ним керував 9-річний хлопчик. Його 33-річний батько на пасажирському сидінні підтвердив, що він справді посадив за кермо свого сина. Коли чоловік на прохання поліцейських шукав свої документи, патрульні звернули увагу на предмет, схожий на зброю. Виявилось, що жодних дозволів на зброю у громадянина не було», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як виявилося, коли дитина попросилась до вбиральні, то дорогою намагалася позбутись пакета з 25 пігулками ймовірно наркотичного походження.

Слідчо-оперативна група вилучила предмет, схожий на зброю, а також пігулки.

На чоловіка патрульні винесли адмінпостанову за ч. 2 ст. 126 КупАП (Керування без відповідних документів). Керування авто й дитину передали дружині правопорушника, яка прибула за викликом патрульних на місце події. Подальшою роботою по цій справі займатимуться слідчі.