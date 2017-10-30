На Академмістечку у Києві виявили "покинутий" труп
12:00, 30 жовтня 2017Інциденти
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На місце НП приїхали поліцейські і швидка допомога, які через півгодини поїхали, просто залишивши труп лежати на місці.
Тіло просто лежить посеред двору / dtp.kiev.ua
У Києві в Святошинському районі помер чоловік, тіло якого протягом кількох годин ніхто не забрав. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.
"Нікому не потрібний труп. Вранці на лавці у дворі на Академмістечку (проспект Палладіна) помер чоловік", - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що на місце НП приїхали поліцейські і швидка допомога, які через півгодини поїхали.
"Вже дві години тіло просто лежить посеред двору", - повідомили очевидці.
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