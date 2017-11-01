В Одесі екстрено посадили літак із Москви, бо подумали, що пасажир везе бомбу

В Одесі в аеропорту екстрено посадив літак рейсу Москва-Стамбул через підозру теракту, йдется у сюжеті ТСН.

Повідомляється, що капітан зажадав екстреного приземлення через підозру, що на борту бомба. Насправді ж один із пасажирів надовго зачинився в туалеті, а згодом вийшов звідти в іншому одязі, і це налякало екіпаж. А надто, що у вбиральні залишилася валіза.

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На пасажира подумали, що він терорист і везе бомбу. Літак приземлився в Одесі. Усіх звідти евакуювали. Але у сумці нічого небезпечного не виявили.