У Харкові внаслідок масової бійки футбольних фанатів госпіталізували громадянина Нідерландів

У Харкові внаслідок масової бійки футбольних фанатів до лікарні доставили громадянина Нідерландів. Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі Харківської ОДА.

«В обласній лікарні один постраждалий, серйозних травм немає. Голландець», - повідомили у прес-службі.

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За відомостями ОДА, футбольний уболівальник з Нідерландів отримав забої та садни.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові ввечері 31 жовтня у рок-пабі «Стіна» сталася масова бійка між голландськими та українськими футбольними уболівальниками, внаслідок чого до поліції доставили 52 особи.

Сьогодні, 1 листопада, на харківському стадіоні «Металіст» відбудеться матч групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» та клубом «Фейєноорд» з голландського міста Роттердам.