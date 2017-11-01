У Харкові внаслідок масової бійки футбольних фанатів госпіталізували громадянина Нідерландів
За даними ОДА, футбольний вболівальник з Нідерландів отримав забої та садна.
У Харкові внаслідок масової бійки футбольних фанатів до лікарні доставили громадянина Нідерландів. Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі Харківської ОДА.
«В обласній лікарні один постраждалий, серйозних травм немає. Голландець», - повідомили у прес-службі.
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За відомостями ОДА, футбольний уболівальник з Нідерландів отримав забої та садни.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові ввечері 31 жовтня у рок-пабі «Стіна» сталася масова бійка між голландськими та українськими футбольними уболівальниками, внаслідок чого до поліції доставили 52 особи.
Сьогодні, 1 листопада, на харківському стадіоні «Металіст» відбудеться матч групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» та клубом «Фейєноорд» з голландського міста Роттердам.