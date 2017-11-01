Після масової бійки футбольних вболівальників у Харкові затримали 52 людини

У центрі Харкова вчора, 31 жовтня 2017 року, відбулася масова бійка за участю футбольних уболівальників, в результаті чого було затримано 52 людини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Харківській області в Facebook. Бійка сталася вчора близько 23:00 на вулиці Римарській у рок-пабі "Стіна".

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"31 жовтня о 23:16 у Шевченківський відділ поліції зі служби "102" надійшло повідомлення, що у рок-пабі "Стіна" відбувається бійка. В результаті в барі розбиті 4 вікна і порушена обстановка всередині приміщення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що конфлікт стався між голландськими та українськими футбольними вболівальниками. Зараз у Шевченківський відділ поліції доставлено 52 людини для встановлення всіх обставин конфлікту. "Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень, перевірка триває", - повідомляють в поліції.

Раніше повідомлялося, що вночі в Харкові група осіб побила вікна пабу "Стіна" і намагалася влаштувати бійку всередині.