Жахлива ДТП у Харкові: на місці аварії повторно проведуть слідчий експеримент

Сьогодні ввечері, 1 листопада, правоохоронці відтворять ДТП у Харкові, яка 18 жовтня забрала життя п'ятьох пішоходів (ще одна потерпіла померла в лікарні через тиждень).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Сьогодні ввечері біля місця аварії буде не проїхати. З 20:00 вся площа, пер. Мечникова, Сумська, Бурсацький узвіз будуть перекриті. Слідчий експеримент. Попередньо до 23:00. Поворот у бік міськради (на право) з Бурсацького узвозу буде дозволено", - написав він.

А вдень начальник "главка" Олег Бех у коментарі представникам ЗМІ зазначив, що фігуранти резонансної справи хочуть брати участь у слідчому експерименті, передають Комментарии.Харьков.

Читайте такожМоторошна ДТП у Харкові: мати Зайцевої записала звернення (відео)

"Як мені відомо, учасники цього зіткнення, водії, які хочуть, щоб в їхній присутності провели повне відтворення, тобто слідчий експеримент", - сказав Бех.

При цьому про можливу участь підозрюваної Олени Зайцевої, яка перебуває в СІЗО, й другого водія Георгія Дронова, який зараз має статус свідка, нічого невідомо.

Нагадаємо, раніше правоохоронці вже відтворювали ДТП, але в експерименті ні Дронов, ні Зайцева не брали участі.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули шестеро людей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

УВАГА! Відео містить криваві кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!