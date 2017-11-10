Через шукачів брухту одразу три села на Дніпропетровщині залишилися без світла (відео)
11:54, 10 листопада 2017Інциденти
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Крадії перерізали металеві деталі, що фіксували опори ліній електропередач у Дніпропетровській області.
Из-за искателей лома сразу три села на Днепропетровщине остались без света
Без світла залишилися одразу мешканці тьох сіл на Дніпропетровщині через крадіїв металу. Шукачі брухту у Нікопольському районі перерізали металеві деталі, що фіксували опори ліній електропередач.
Як ідеться в сюжеті ТСН, через це стовпи впали на землю та обірвали дроти високої напруги. Злякавшись, крадії кинули здобич та втекли. Майже шість сотень осель без живлення.
Наразі енергетики тимчасово підключили села до іншої підстанції. Кажуть, що встановлення нових опор замість повалених та ремонт ліній коштуватиме щонайменше сто тисяч гривень.
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