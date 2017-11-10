Під Житомиром по дорозі на кладовище загорівся катафалк з труною. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У вогняній пастці опинилися 11 осіб і покійниця. Це сталося на трасі Житомир-Могилів-Подільський. Автобус не доїхав до кладовища кілька кілометрів, як на ходу почав горіти двигун.

Труну перевантажили на інший транспорт і доставили на кладовищі. За словами власника, автобус не старий, йому всього шість років, і восени він пройшов техогляд.