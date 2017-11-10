У Північній Ірландії пасажирський літак сів "на ніс" через відмову шасі (фото)

У Белфасті пасажирський літак Bombardier Q-400 авіакомпанії Flybe здійснив аварійну посадку через відмову передньої стійки шасі, повідомляє BBC.Літак здійснював рейс з Белфаста до Шотландії. На борту перебувало 57 пасажирів.

Близько двох годин лайнер намотував круги над аеропортом, щоб спалити паливо, після чого здійснив аварійну посадку, приземливши судно "на ніс".

Читайте такожУ Airbus A380 під час трансатлантичного польоту зруйнувалася обшивка двигуна (фото)Британська асоціація пілотів високо оцінила роботу пілота. "Посадка без переднього шасі - це дуже складний маневр, але пілоти його інтенсивно вивчають", - заявили в організації, додавши, що пілот виконав роботу першокласно.

Один пасажир був доставлений в лікарню з "незначною травмою руки", але ніхто серйозно не постраждав. Наразі триває розслідування причин несправності шасі.