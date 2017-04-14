"Ватажок" групи підлітків з Чернігова попросила вибачення у побитої школярки (відео)

14-річна Марія Півень, яку називають "ватажком" побиття дівчинки в Чернігові, публічно попросила вибачення.

В ефірі одного з українських телеканалів дівчина попросила вибачення у Поліни Малоштан, яку група школярок побила у Чернігові на початку квітня.

"Поліно, вибач, будь ласка. Я тебе прекрасно розумію. Я правда перепрошую. Я правда не хотіла", - сказала Марія Півень, а також попросила вибачення й в інших постраждалих дівчат.

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Нагадаємо, в Чернігові поліція розслідує побиття 15-річної школярки, яке здійснили на вулиці її однолітки.

Правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо ст. 296 ч. 2 КК (Хуліганство, вчинене групою осіб). Ця стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.