На YouTube знайшли загадкове відео тривалістю 140 років – воно вже має 3 млн переглядів

Відео не має звуку, зображення і навіть назви, а сам канал, ймовірно, пов'язаний з Північною Кореєю.

В інтернеті звернули увагу на незвичайний ролик, опублікований на YouTube-каналі ShinyWR на початку січня. Відео, в назві якого використовується лише знак питання, має тривалість 140 років.

За останній тиждень відео зібрало майже 3 млн переглядів і 33,5 тис. коментарів. Глядачі дивуються, як автору вдалося обійти обмеження платформи, де стандартний ліміт для завантажуваних відео становить не більше 12 годин, пише Dexerto.

Що насправді являє собою відео, теж не зрозуміло. У ньому немає зображення і звуку, назва складається тільки зі знака питання, а в описі написана якась репліка. Деякі припускають, що канал може бути тестовою сторінкою розробників сервісу, яка випадково стала доступною публіці. Інша версія пов'язує те, що відбувається, з початком ARG.

Інтерес підігріває і сам канал. У його профілі вказано, що акаунт був створений ще у 2023-му році і нібито зареєстрований в Північній Кореї. За цей час він зумів зібрати близько 173 тисяч підписників.

Крім того, на каналі @shinywr знайшли ще два відео. Вони набагато коротші за 140-річне, але теж виходять за звичні рамки YouTube: один з роликів триває 294 години, а Shorts – 150 годин.

