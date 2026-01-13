Злітають у повітря, наче ракети: полярники показали унікальні кадри з життя пінгвінів

Дослідники зафіксували, як пінгвіни вистрибують з води на сушу.

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зафіксували, як пінгвіни, що проживають на острові Галіндез та територіях навколо, вистрибують з води на суходіл. Відповідне відео оприлюднено на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"Зазвичай для цього пінгвіни обирають пологий берег і користуються одними й тими ж місцями. Однак для них не проблема вистрибнути на високий край – до 3 метрів. Наприклад, якщо у звичній локації стався відплив і берег вже не такий зручний для виходу", - розповіли науковці.

Для високого стрибка, додають дослідники, пінгвіни спершу набирають швидкість у воді, а потім за допомогою лап та хвоста змінюють кут руху та буквально злітають у повітря.

На добірці відео біологині Зої Швидкої можна побачити, як птахи вистрибують з океану, немов маленькі чорно-білі ракети.

Полярники показали підводне життя пінгвінів

Нещодавно українські полярники показали кадри підводного життя субантарктичних пінгвінів. Ці птахи можуть розганятися у воді майже до 40 км/год. Щоб досліджувати життя цих птахів їм на спину кріплять GPS-трекер та камеру. Спина пінгвіна має велику площу, постійну кривину й майже не рухається, тож обладнання можна надійно зафіксувати спеціальною стрічкою та клеєм. Камеру знімають через добу, трекер – приблизно через три тижні за окремою процедурою, яка не шкодить пір’ю та є повністю безпечною для тварин.

