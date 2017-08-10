На Одещині 4 чоловіків викрали поліцейську автівку за допомогою гранати

В Одеській області правоохоронці затримали чотирьох осіб, які напали на поліцейських й угнали їх службовий автомобіль, застосувавши гранату РГД-5.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, НП сталася на околиці селища Цебрикове Великомихайлівського району.

Відзначається, що сьогодні, 10 серпня, о 5:30 в поліцію надійшло повідомлення від працівників обласного Управління захисту економіки Нацполіціі України про те, що, коли вони проводили оперативні заходи з протидії контрабандному переміщенню вантажів, на них напали четверо невідомих, які заволоділи службовим автомобілем.

«Встановлено, що цієї ночі четверо зловмисників у віці від 23 до 25 років на вулиці почали приставати до двох дівчат, які під час словесної перепалки вийшли на дорогу, де в цей час проїжджав службовий автомобіль правоохоронців. Дівчата зупинили співробітників поліції і попросили допомоги», - розповіли в главку.

Читайте такожПоліція назвала причину вибуху авто поліцейського в Одеській області

Працівники поліції зробили зауваження молодим чоловікам. Останні вступили в конфлікт з правоохоронцями, а один із зловмисників дістав гранату РГД-5 і кинув її в салон службового автомобіля.

З метою безпеки співробітники Управління захисту економіки залишили службовий автомобіль і відвели дівчат на безпечну відстань. Цим скористалися зловмисники, сіли в машину і зникли в невідомому напрямку.

Правоохоронцями було введено план «Перехват».

Під час оперативно-розшукових заходів зловмисників (місцевих жителів) затримано. У них вилучено дві бойові гранати, угнаний службовий автомобіль знайдено.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.2 ст.348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.2 ст.263 (Незаконне поводження з вогнепальною зброєю) і ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.