СБУ у Дніпрі затримала угруповання рекетирів, які щомісячно "вибивали" гроші з підприємців

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях викрили угруповання рекетирів, які систематично "вибивали" гроші з бізнесменів.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, правоохоронці встановили, що учасники бандформування – п’ятеро жителів Дніпропетровської та Донецької областей із кримінального середовища – вимагали від підприємців щомісячну "данину".

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"Компромат" для тиску на комерсантів зловмисники отримували від їхніх конкурентів. Своїх жертв вони залякували побиттям, катуваннями і погрозами розправи над родичами", - зауважили в СБУ.

За інформацією спецслужби, зловмисники отримували вказівки від кримінального "авторитета", який координував свої дії з російськими "злодіями в законі".

Співробітники СБУ задокументували, що, погрожуючи фізичною розправою, бандити вимагали від донецького бізнесмена сплачувати 800 тис. грн щомісяця за неперешкоджання підприємницькій діяльності в агропромисловій сфері.

Так, оперативники спецслужби затримали п’ятьох бандитів в одному з ресторанів Дніпра під час отримання 400 тис. грн "відступних".

Зловмисники взяті під варту згідно зі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.189 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.