На Житомирщині без права на заставу арештували банду рекетирів

На Житомирщині взято під варту без права внесення грошової застави трьох осіб, які вимагали кошти та майно у підприємців. Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

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Як зазначається у повідомленні, за процесульного керівництва прокуратури Житомирської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання трьома особами грошових коштів та майна від підприємців.

У понеділок, 17 липня, за клопотанням слідчого, погодженим із процесуальним керівником прокуратури області, ухвалою Корольовського районного суду Житомира особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

«Зазначені особи протягом тривалого часу - з листопада 2016 року – дотепер систематично вимагали грошові кошти та майно у підприємців Житомирщини»,- уточнюють в прокуратурі.

Нагадаємо, 14 липня на Житомирщині СБУ і Нацполіція затримали трьох рекетирів, повідомили УНІАН у прес-групі СБУ у Житомирській області. Як зазначається у повідомленні, організоване угруповання рекетирів під керівництвом «кримінального авторитета», раніше засудженого за розбій та крадіжки, знешкодили у Новограді-Волинському співробітники Управління СБУ в Житомирській області спільно з ГУ Національної поліції. "Організатор банди – ставленик одного зі «злодіїв у законі». Застосовуючи фізичний і психологічний тиск, рекетири змушували місцевих підприємців платити їм гроші, так звану «данину», за безперешкодну підприємницьку діяльність",- розповіли в СБУ. 14 липня ц.р. у Новограді-Волинському правоохоронці затримали трьох членів угруповання під час передачі їм однією із жертв рекету частини щомісячної «данини».