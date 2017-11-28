У Бердянську вночі у військовій частині стався вибух: загинув 22-річний солдат

У Бердянську Запорізької області у військовій частині Повітряного командування “Схід” стався вибух, в результаті якого загинув 22-річний солдат.

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Про це повідомляє у Facebook командування Повітряних сил Збройних сил України.

«У ніч на 28 листопада близько 12-ї ночі у місті Бердянськ Запорізької області стався вибух, в результаті якого загинув 22-річний солдат однієї з військових частин Повітряного командування «Схід». Інших постраждалих немає. Зазначена подія трапилася в позаслужбовий час та не пов’язана з виконанням службових обов’язків», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом командування військової частини призначило службове розслідування, обставини події з’ясовуються.

На місці події працює слідчо-оперативна група Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області. Вилучено залишки фрагментів від вибухового пристрою. Їх направлено до НДЕКЦ у Запорізькій області.