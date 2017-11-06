У Миколаєві бойова граната вибухнула у дворі житлового будинку

У Миколаєві невідомий кинув бойову гранату на подвір'я житлового будинку по вул. Сінної, в результаті чого пошкоджено автомобіль BMW і двері підвального приміщення. Як повідомляє Заводський відділ поліції ГУНП Миколаївської області, сигнал про вибух надійшов 6 листопада близько 01:20 ночі від 48-річного чоловіка.

«Проведеним оглядом встановлено, що внаслідок вибуху були пошкоджені двері підвального приміщення та припаркований поряд автомобіль марки BMW заявника. Ніхто з громадян не постраждав», - повідомили у поліції.

З місця події правоохоронці вилучили фрагменти металевих уламків до вибухового пристрою, прижимну скобу та кільце, які були направлені на проведення відповідного дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Наразі правоохоронцями проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до злочину.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Як повідомляв УНІАН, у київській квартирі багатоповерхівки прогримів вибух, в результаті якого загинула жінка. За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу.