Масштабна ДТП у Києві: на проспекті Перемоги зіткнулися чотири автомобілі (фото)

У Києві на проспекті Перемоги (шляхопровід Нивки) зіткнулися чотири автомобілі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

"Зіткнулися Honda, Opel, Toyota і Hyundai. Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих", - сказано в повідомленні.

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