ДТП з загиблими під Києвом: водій позашляховика наїхав на жінок і втік

Увечері понеділка, 27 листопада, в селі Лютіж Вишгородського району біля Києва дорогу по пішохідному переходу переходили троє жінок. У них на швидкості в'їхав сірий позашляховик і, не зменшуючи швидкості, помчав далі в напрямку столиці. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Жінок після удару відкинуло під зустрічний ВАЗ. Одна жінка померла на місці, а ще двоє-в критичному стані відвезли в лікарню. Одна з них померла в кареті швидкої допомоги. Місцеві жителі кажуть, що постраждали пішоходи - роми, які проживають поруч, передає "Київ оперативний".

У водія ВАЗ - серцевий напад, йому надають медичну допомогу.

Свідки кажуть, що марка сірого позашляховика може бути Mitsubishi або Honda. Номерних знаків ніхто зі свідків не запам'ятав.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Паралельно розшукують водія-злочинця. Його автомобіль сильно пошкоджений. Може знаходитися в Петрівцях або на Оболоні.

Рух транспорту в Лютежі сильно утруднено в обох напрямках.

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