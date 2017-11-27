ДТП з загиблими під Києвом: водій позашляховика наїхав на жінок і втік

21:06, 27 листопада 2017
Інциденти
2017

Одна жінка померла на місці ДТП, інша - по дорозі в лікарню.

Київ оперативний

Увечері понеділка, 27 листопада, в селі Лютіж Вишгородського району біля Києва дорогу по пішохідному переходу переходили троє жінок. У них на швидкості в'їхав сірий позашляховик і, не зменшуючи швидкості, помчав далі в напрямку столиці. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Жінок після удару відкинуло під зустрічний ВАЗ. Одна жінка померла на місці, а ще двоє-в критичному стані відвезли в лікарню. Одна з них померла в кареті швидкої допомоги. Місцеві жителі кажуть, що постраждали пішоходи - роми, які проживають поруч, передає "Київ оперативний".

У водія ВАЗ - серцевий напад, йому надають медичну допомогу.

Київ оперативний

Свідки кажуть, що марка сірого позашляховика може бути Mitsubishi або Honda. Номерних знаків ніхто зі свідків не запам'ятав.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Паралельно розшукують водія-злочинця. Його автомобіль сильно пошкоджений. Може знаходитися в Петрівцях або на Оболоні.

Рух транспорту в Лютежі сильно утруднено в обох напрямках.

Як повідомляв УНІАН, у Волинській області п'яний поліцейський влаштував смертельне ДТП і зник з місця аварії.

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Теги: #ДТП під Києвом#водії збив жінок