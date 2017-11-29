Траса на Чернігів перетворилася на каток: зіштовхнулися одразу 11 авто (відео)

У мережі з’явилось відео з траси під Черніговом, де зіштовхнулись 11 автівок.

Свідки, які й виклали відео у соцмережі, повідомляють, що упродовж 100 метрів просто розкидані по дорозі 5 фур, 3 мікроавтобуси, 2 легковики та туристичний автобус, передає ТСН.

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Провину водії покладають на ожеледицю та "льодовий дощ". Техніки з піщано-сольовою сумішшю, за словами водіїв, немає. Рух транспорту сильно ускладнений.

Мокрий сніг, дощ і небезпечна ожеледиця така сьогодні погода у більшості регіонів України. Через туман і слизькі дороги на Полтавщині десятки автобусів не випустили в рейс, в Києві й передмісті затори, рух майже паралізований через велику кількість аварій. Нелегко нині і пішоходам.