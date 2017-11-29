У Києві в української зірки Playboy викрали автомобіль

У Києві у відомої української співачки, моделі і зірки Playboy Даші Астаф'євої викрали автомобіль. Про це сама дівчина повідомила на сторінці в Facebook.

"Хлопці! Терміново. Допоможіть. У мене в 14:26 викрали автомобіль, Mercedes GLE 350 d АІ 9119СО червоного кольору. Викрали на проспекті Бажана під клінікою "Борис". Прошу репост і сприяння", - написала вона.

Нагадаємо, раніше злодії викрали автомобіль Макса Барських з паркування житлового комплексу у районі West Hollywood.