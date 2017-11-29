У Києві в української зірки Playboy викрали автомобіль
17:41, 29 листопада 2017Інциденти
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Інцидент стався на проспекті Бажана біля однієї з клінік.
У Астаф'євої викрали Mercedes / Facebook Даша Астаф'єва
У Києві у відомої української співачки, моделі і зірки Playboy Даші Астаф'євої викрали автомобіль. Про це сама дівчина повідомила на сторінці в Facebook.
"Хлопці! Терміново. Допоможіть. У мене в 14:26 викрали автомобіль, Mercedes GLE 350 d АІ 9119СО червоного кольору. Викрали на проспекті Бажана під клінікою "Борис". Прошу репост і сприяння", - написала вона.
Нагадаємо, раніше злодії викрали автомобіль Макса Барських з паркування житлового комплексу у районі West Hollywood.
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