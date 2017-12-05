Парасюк знову потрапив у скандал з побиттям: вдарив поліцейського у суді (відео)

Народний депутат Володимир Парасюк вдарив представника поліції у маріупольському суді. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Андрій Дзіндзя.

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"Жесть!!! Нардеп Парасюк знову побив людину, цього разу його жертвою став поліцейський в м. Маріуполь!", – йдеться у його повідомленні.

Як можна побачити на запису, депутат дав стусана поліцейському - у нього навіть кепка злетіла від удару.

Нагадаємо, в Маріуполі Донецької області почалося судове засідання з розгляду апеляційної скарги у справі екс-добровольців АТО Анатолія Виногродського і Леоніда Литвиненка. На засідання прибули нардепи Семен Семенченко, Володимир Парасюк і Єгор Соболєв. Депутати заявили, що готові взяти підозрюваних на поруки.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня під Верховною Радою стався конфлікт між народним депутатом Володимиром Парасюком та начальником Управління державної охорони Валерієм Гелетеєм. Під час словесної перепалки Парасюк зі словами "Хто гамнюк, б*ядь?" спробував вдарити Гелетея ногою.

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей вважає, що Парасюк "демонструє неадекватну та антисоціальну поведінку, прикриваючись депутатською недоторканністю".

Найвідомішим "ногоприкладством" Парасюка став удар ногою по голові колишнього начальника одного з управлінь СБУ Василя Пісного у листопаді 2015 року. Саме після того випадку прем'єр Гройсман запропонував створити "Кодекс поведінки депутатів".

У вересні 2016 року Парасюк побився з представником "Опоблоку" Олександром Вілкулом одразу після прямого ефіру. Тоді Володимир зігнав злість й на машині опонента - надряпав на капоті "ВЛК ПНХ".