Відключення світла у понеділок: опубліковано графіки на 29 грудня

Енергетики просять бути ощадливими у споживанні електроенергії, коли вона є.

У понеділок, 29 грудня, енергетики вимушено будуть застосовувати графіки погодинних відключень побутових споживачів і обмеження потужності для промислових об'єктів. Про це повідомляє компанія "Укренерго".

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись, а графіки за своїм регіоном та адресою варто дивитись на офіційних сторінках обленерго.

Ситуація в енергосистемі: останні новини

Як писав УНІАН, після вчорашнього масованого обстрілу столиці Київ продовжує відновлювати стабільність в енергосистемі. За даними енергетиків, складнішою є ситуація на Лівому березі. Через перевантаження пошкоджених мереж там і надалі застосовують екстрені відключення.

За останніми на цю хвилину даними, тривалість погодинних відключень електроенергії для киян становить від 4 до 11 годин на допу залежно від підгрупи. Однак є місця, де ситуація ще гірша.

Також тривають роботи з відновлення стабільної подачі опалення в усі райони столиці.

